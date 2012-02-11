Азаров: да мы еще не начинали с людьми разговаривать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Партия регионов идет на парламентские выборы спокойно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ, возглавляющий Партию регионов, заявил сегодня на встрече в Киеве с главными редакторами средств массовой информации стран СНГ, Балтии и Грузии.

«Мы на выборы идем спокойно. Рейтинги всякие, оценки (не важны – УНИАН). Да мы еще не начинали с людьми разговаривать. А сейчас начнется избирательная кампания - будем разговаривать, будем рассказывать, будем спрашивать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что, в отличие от предшественников во власти, Партии регионов есть что сказать народу, в частности, о строительстве социальных объектов и повышении зарплат и пенсий.