Литвин знает как моментально оздоровить атмосферу в стране

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что ситуация с якобы перекупкой народных депутатов в парламенте - «это дискредитация Украины».

Об этом он сказал в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

По словам В.ЛИТВИНА, «и оппозиционные, и те, которые соотносят себя с властью, они выкрутятся, они вывернутся из этой ситуации. И поверьте, при нашем подходе к избранию депутатов, я более чем уверен, что они опять будут в Верховной Раде».

Как напомнил В.ЛИТВИН, он обратился к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой провести расследование и в случае подтверждения информации о якобы «скупке депутатов» «подать соответствующие предложения о привлечении к уголовной ответственности участников, предположительных, на данный момент, я буду утверждать, вот таких сделок».

«Я думаю, что это моментально оздоровит атмосферу в стране», - заявил Председатель ВР.

Как считает В.ЛИТВИН, в парламенте, в сущности, «разборка в одной политической среде». «Это люди, которые дважды в списках одной партии проходили в Верховную Раду», - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, данная ситуация «это несмываемое пятно» для парламента и для Украины. «Объяснить это в Украине еще как-то можно, люди уже наши притерпелись, привыкли ко всему, но объяснить это в очередной раз для мира будет абсолютно невозможно», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года народный депутат Роман ЗАБЗАЛЮК вышел из фракции «БЮТ-Батькивщина», а 10 января вошел в состав депутатской группы «Реформи заради ради майбутнього».

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из «БЮТ-Батькивщины» преследовал главную цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно создания «тушечной метастазы в Верховной Раде».

Он продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей группы «Реформи заради майбутнього», в которой речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов.

«На данном этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, потом ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против «Батькивщины» и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку», - сообщил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом депутат сказал, что за переход в «Реформи заради майбутнього» получил 450 тыс. долларов, впрочем, после обнародования этой схемы не намерен их возвращать.