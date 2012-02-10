Представительство ЕС: Тейшейру неправильно процитировали

Представителя Украины при ЕС Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРУ неверно процитировали относительно совместимости зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и между Украиной и странами СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

“Евросоюз последовательно и с самого начала заявлял, что углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, которая предусматривает значительную интеграцию Украины с ЕС, не является несовместимой с соглашением о зоне свободной торговли со странами СНГ, но является несовместимой с Таможенным союзом между Россией, Беларусью и Казахстаном», - уточнили в представительстве цитату Ж.ТЕЙШЕРЫ.

Как сообщал УНИАН, ранее “5-й канал” распространил информацию о том, что Ж.ТЕЙШЕЙРА в интервью каналу сказал: "Евросоюз последовательно и с самого начала заявлял, что углубленная и исключительная зона свободной торговли, которая предусматривает значительную интеграцию Украины с ЕС, является несовместимой с соглашением о зоне свободной торговли со странами СНГ и Таможенным союзом между Россией, Беларусью и Казахстаном".