В киевском суде обжаловали установление памятника Сталину в Запорожье

Координатор «Обновления страны» (ОС) в Запорожье Дмитрий ХАРЬКОВ подал в Подольский районный суд Киева иск к Центральному комитету Коммунистической партии Украины относительно законности установления памятника Сталину в Запорожье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественной инициативы «Обновление страны».

Такое решение было принято общественным деятелем из-за того, что 18 ноября 2011 года Орджоникидзевский районный суд города Запорожье отказал в рассмотрении его иска относительно незаконного установления памятника Сталину, ссылаясь на отсутствие Запорожского областного комитета КПУ в реестре ЕГРПОУ.

В связи с этим 8 февраля координатор «ОС» перенаправил исковое заявление в Подольский районный суд Киева, изменив при этом истца с Запорожского областного комитета КПУ на Центральный комитет Коммунистической партии Украины.

Д.ХАРЬКОВ не исключает, что до принятия решения Запорожским судом областной комитет КПУ прошел перерегистрацию и изменил название и юридический адрес. Именно это, по его мнению, стало поводом для такого решения суда.

«Очевидно, запорожские коммунисты решили сменить свой юридический адрес, поскольку областная организация политической партии не может не быть юридическим лицом. В этом случае возникает вопрос к суду, который просто не захотел заниматься этим делом, потому и порекомендовал переадресовать иск в Киев. В любом случае, мы не будем прекращать искать законные пути для того, чтобы демонтировать памятник тоталитарному вождю, который был повторно установлен в Запорожье», - сказал Д.ХАРЬКОВ.

Как сообщалось, 7 ноября 2011 года Запорожский областной комитет Коммунистической партии Украины восстановил памятник Сталину после того, как он был неизвестными людьми взорван в 2010 году.

8 ноября 2011 года координатор ОИ «Обновление страны» в Запорожье Д.ХАРЬКОВ обжаловал установление памятника Сталину в Орджоникидзевском районном суде г. Запорожья.