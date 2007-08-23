На сайте Кабмина появился флаг неопознанного государства (фото)

Глава Правительства России Михаил Фрадков (тот самый, встречу Януковича с которым в подмосковном Жуковском заменили встречей с вице-премьером Сергеем Ивановым – вероятным преемником Путина) послал поздравления Премьер-министру Украины Виктору Януковичу по случаю Дня Независимости Украины. На урядовом портале, в свою очередь, в честь получения привета от высокого соседа разместили загадочный флаг неопознанного государства. В редакции УНИАН решили, что это - “микс” российского и украинского флагов. Примечательно, что эта "жертва" внешнеполитических взглядов Кабмина появилась именно в день Государственного Флага Украины...

“Сердечно приветствую Вас и весь украинский народ с национальным праздником - 16-й годовщиной Независимости Украины”, - сказано в приветствии М.Фрадкова.

“Ежегодно растет взаимный товарооборот, совершенствуется инвестиционная политика, реализуются большие интеграционные проекты, в частности в отрасли атомной энергетики и транспорта, укрепляются гуманитарные связи”...

Кроме этого, Глава Правительства России отметил свой конструктивный диалог с Виктором Януковичем на втором заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской Межгосударственной комиссии, на котором премьер-министры обсудили пути развития отношений между Россией и Украиной.