Прокуроры хотят видеть Москаля и Турчинова в суде

Сторона государственного обвинения просит Печерский районный суд Киева вызвать и допросить по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА и бывшего заместителя Ю.ЛУЦЕНКО Геннадия МОСКАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством прокуроры обратились сегодня в начале очередного судебного заседания по рассмотрению уголовного дела Ю.ЛУЦЕНКО. Судебный процесс по этому делу после допроса подсудимых перешел в стадию дополнений.

Сторона гособвинения объяснила необходимость допроса указанных лиц тем, что в начале судебного процесса уже заявлялось о необходимости допроса в качестве свидетеля Г.МОСКАЛЯ, а фамилия А.ТУРЧИНОВА фигурирует в материалах дела, в частности в эпизоде о зачислении водителю Ю.ЛУЦЕНКО Леониду ПРИСТУПЛЮКУ гражданского стажа в общий милицейский.

В частности, как выяснилось, гособвинение просит суд приобщить к делу информацию из больницы о лечении бывшего руководителя аппарата министра Валерия МЕЛЬНИКА, который допрашивался в суде в качестве свидетеля, информацию о пересечении Ю.ЛУЦЕНКО границы 30 августа 2008 года, а также вытребовать из МВД информацию о статусе автомобиля, на котором передвигался Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, представители прокуратуры попросили суд приобщить к материалам дела ряд запросов в определенные учреждения (какие именно не уточнили) и ответы на них.

В данное время в заседании объявлен технический перерыв, чтобы сторона защиты Ю.ЛУЦЕНКО могла ознакомиться с предоставленными прокуратурой документами.