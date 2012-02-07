Украинскому блогеру предлагали признаться в антипутинской агитации

Активным участникам социальных сетей в Украине предлагают "прославиться" признанием на камеру, что якобы они работают за деньги против кандидата в Президенты России Владимира ПУТИНА.

Как передает Корреспондент.net, об этом стало известно благодаря креативному директору компании ESCAPE Digital Marketing Group Алексею НОВИКОВУ, который разместил на своей странице в Facebook скриншот переписки с другим пользователем, который представился шеф-редактором программы Спецкор телеканала Россия. Его имя в скриншоте затерто.

Данный пользователь предложил А.НОВИКОВУ принять участие в раскрутке темы "опасный Интернет". Для этого ему нужно было на телекамеры рассказать, что он - "ветеран Оранжевой революции, что сейчас основное его поле деятельности - Россия, что он прекрасно справляется с этой задачей с помощью соцсетей". Фактически предлагалось признаться в антипутинской агитации на "небезвозмездной основе".

"Про источники надо многозначительно намекать, ничего не говоря. И в общем-то, совершенно необязательно, чтобы все это было правдой. Т.е. человек нужен обаятельный, циничный, хорошо понимающий специфику соцсетей, с роскошным киевским произношением", - написал собеседник.

За такое выступление на камеры блогеру предложили рассчитаться эфирным временем на российском федеральном канале.

А.НОВИКОВ назвал это предложение оскорбительным, на что "анонимный" редактор ответил, что не хотел его оскорбить, "это только бизнес".

Напомним, на днях в результате хакерского взлома была выложена личная почта руководства главы Росcмолодежи Василия ЯКЕМЕНКО, пресс-секретаря движения «Наши» Кристины ПОТУПЧИК и сотрудника Администрации Президента РФ Олега ХОРОХОРДИНА. В переписке идет обсуждение различных акций в социальных сетях, в том числе дискредитирующих, а также достаточно подробно расписан их бюджет, направленный на пиар-деятельность в целом и финансирование отдельных блогеров в частности.