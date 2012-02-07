От Арбузова ушел заместитель - долгожитель НБУ

Владимир Кротюк, проработавший в правлении НБУ 11 лет, ушел в отставку.

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Владимир Кротюк сегодня, 7 февраля, уволен с занимаемой должности.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы НБУ, В.Кротюк уволен «в связи с отставкой согласно поданному им заявлению».

Вместо него исполняющим обязанности (и.о.) замглавы НБУ назначен директор Финансового департамента Нацбанка Валерий Прохоренко.

Напомним, В.Кротюк является «долгожителем» в составе правления регулятора — туда его зампредом по надзору за коммерческими банками взял еще в 2000 году Владимир Стельмах (до этого, еще при Ющенко, тот был директором юридического департамента НБУ).

Его последнее утверждение (назначение) в составе правления НБУ состоялось 19 января 2011 года, когда на тот момент еще «свежеиспеченный» глава Нацбанка Сергей Арбузов по требованию закона сократил количество членов правления с 16 до 11.

В.Кротюк запомнился прежде всего тем, что был временным администратором «Проминвестбанка» в кризисные 2008-2009 годы.

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