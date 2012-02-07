Попов: учитель года получит премию

Отныне победители и лауреаты ІІ (городского) тура всеукраинского конкурса «Учитель года» будут получать награды от столичных властей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА, которое подписал руководитель администрации Александр ПОПОВ.

Этим распоряжением утверджено Положение о награждении победителей и лауреатов ІІ (городского) тура всеукраинского конкурса «Учитель года» и суммах вознаграждений. Так, победители в каждой номинации получат вознаграждение в размере 5 тыс. грн. Вознаграждение за второе и третье места будет составлять 3 и 2 тыс. грн. соответственно.

«До сих пор победители городского этапа всеукраинского конкурса «Учитель года» никак не отмечались. Я считаю, что это абсолютно неправильно, ведь Киев должен знать своих героев и поддерживать их. Мы исправим эту ситуацию. Те, кто признан лучшим учителем года в столице, получат награды от городских властей», – заявил А.ПОПОВ.

По его словам, вознаграждения будут выплачиваться за счет ассигнований, предусмотренных бюджетом в области «Образование».

В соответствии с Положением о награждении победители и лауреаты ІІ (городского) тура всеукраинского конкурса «Учитель года» определяются решением жюри и утверждаются приказом Главного управления образования и науки. Выплата денежных премий осуществляется в пяти номинациях, определенных Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины.

В Главном управлении образования и науки считают, что награждение победителей и лауреатов городского этапа всеукраинского конкурса «Учитель года» позволит отметить на должном уровни талантливых педагогов, поддержать творческий труд учителей, который будет побуждать их к дальнейшему участию в конкурсах и других мероприятиях.