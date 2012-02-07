В МВД констатировали, что на закон плюют все, в том числе и милиция

Преступность стала одной из угроз национальной безопасности государства. Об этом говорится в обращении Коллегии Министерства внутренних дел Украины к личному составу органов внутренних дел Украины и военнослужащим внутренних войск, текст которого передан УНИАН Управлением связей с общественностью МВД Украины.

Как сказано в сообщении, это обращение сегодня, 7 февраля, на видеоселекторном совещании руководства МВД Украины с участием руководителей территориальных подразделений внутренних дел огласил министр внутренних дел генерал внутренней службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

В частности, в обращении Коллегия МВД констатирует: «Криминогенная ситуация в Украине остается довольно сложной. Кризисные явления в экономике сопровождаются наращиванием общественных противоречий. Имеет место рост количества преступных проявлений, в том числе тяжких и особо тяжких. При этом большое их количество остается нераскрытым. В отдельных регионах значительно усложнилась ситуация с предупреждением преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан. В структуре преступности доминируют имущественные посягательства. Обостряется проблема совершения преступлений в общественных местах, в первую очередь разбойных нападений и грабежей. Значительным является теневой сегмент экономики, распространенность коррупционных проявлений. Неадекватными криминогенным реалиям являются усилия по противодействию наркопреступности. Не отвечает требованиям нынешнего дня состояние борьбы с организованной преступностью. Растет неуважение к Закону в детской и молодежной среде. Продолжают наблюдаться позорные случаи нарушения прав человека в деятельности органов внутренних дел».

«Преступность стала одной из угроз национальной безопасности государства. Такое положение обусловливает многочисленные обращения граждан за защитой в государственные органы и требует решительной активизации мер противодействия преступным проявлениям всех видов», - говорится в обращении.

Поэтому Коллегия Министерства внутренних дел Украины, «критически рассмотрев итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год, стремясь обеспечить надежную защиту прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств, выражая обеспокоенность угрожающими масштабами криминализации всех сфер общественной жизни, руководствуясь Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента Украины и Правительства Украины, нормами международного права, считает необходимым обратиться к личному составу по поводу безотлагательной необходимости выполнить следующие задачи:

максимально приблизить свою деятельность к нуждам граждан, перейти от деклараций о налаживании партнерских отношений с населением к реальным шагам в этом направлении, воплощать в повседневной служебной деятельности принцип «Человек – превыше всего», целеустремленно в пределах своей компетенции устранять все неурядицы, которые негативно влияют на качество жизни граждан;

решительно и бескомпромиссно противодействовать преступности и коррупции, осознавая приоритетность гарантированного государством права на защиту жизни, свободы и личной неприкосновенности граждан;

каждому на своей должности обеспечить безукоризненное выполнение служебных обязанностей, четко понимая свой личный вклад в системное противодействие всем видам правонарушений, детенизацию экономики, построение социально-ориентированной модели государства, проявлять в работе инициативу и упорство;

не допустить политизации деятельности органов внутренних дел, действовать исключительно в пределах Конституции и законов Украины;

исключить практику манипулирования статистическими показателями и их сознательного перекручивания, создания кажущегося благополучия, очковтирательства, погони за количественными результатами во вред соблюдению прав и свобод человека, уклонения от регистрации преступлений;

искоренить из деятельности органов внутренних дел любые криминальные проявления, коррупционные нарушения, неразрешенные методы деятельности, случаи незаконного задержания граждан, факты неуважительного отношения к гражданам и их проблемам, беспринципности и безразличия;

создать в милицейских коллективах атмосферу нетерпимости к нарушению прав и свобод граждан, вымогательства, попыток противоправного использования служебного положения, других незаконных действий, решительно избавляться от сотрудников, которые дискредитировали высокое звание сотрудника милиции, несмотря на должности, звания и предыдущие заслуги».

Кроме того, Коллегия МВД призывает личный состав органов внутренних дел «осуществлять безотлагательные мероприятия министерства по радикальному реформированию органов внутренних дел, особенно их низового звена, обеспечить их превращение в правоохранительное ведомство европейского уровня, деятельность которого основывается на поддержке общественности;

перестроить стиль управленческой деятельности, акцентировав внимание на приоритетных направлениях противодействия преступности и обеспечении эффективного функционирования всех органов внутренних дел и подразделений внутренних войск, сурового контроля за соблюдением законности в служебной деятельности;

постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, расширять мировоззрение, формировать уважение к сотруднику милиции всеми средствами – от уровня общения с гражданами, честности, чистосердечности и профессиональных навыков до опрятного внешнего вида;

воспитывать новое поколение сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, настоящих правоохранителей ХХІ века, способных достойно отвечать на требования и угрозы времени, эффективно защищать граждан и государства от противоправных посягательств».

Также милиционеры должны «внедрять в оперативно-служебную деятельность лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта, всесторонне способствовать углублению международного сотрудничества в правоохранительной сфере;

крепить взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами, органами местного самоуправления, обеспечивать консолидацию усилий государства и гражданского общества в противодействии криминалитету;

широко информировать общественность и средства массовой информации о работе милиции, активно привлекать граждан и общественные объединении к профилактике правонарушений, всесторонне способствовать журналистам в выполнении их миссии объективного освещения событий».

И еще Коллегия МВД призвала личный состав ОВД «своими действиями достигать нового восприятия милиции в обществе, активно добиваться поддержки широких слоев населения, вернуть доверие граждан и общее уважение к милицейской профессии, создать новое лицо украинской милиции».

Коллегия Министерства внутренних дел Украины выражает уверенность, что личный состав органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск выполнят поставленные Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ задачи, обеспечат стабильный правопорядок, защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, честно и преданно будут служить Отчизне».

«Любите Украину, служите Украине!», - завершается обращение Коллегии Министерства внутренних дел Украины к личному составу органов внутренних дел Украины и военнослужащим внутренних войск.