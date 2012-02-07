В БЮТ отказываются делать «черновую политическую работу» для Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен воспользоваться конституционными полномочиями и отправить правительство в отставку, «поскольку иначе он будет нести ответственность за деятельность Кабмина».

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Сегодня правительство Николая АЗАРОВА, исходя из фантастически низкой поддержки, по существу потеряло общественную легитимность как правительство большинства граждан Украины. А учитывая то обстоятельство, что Президент полностью взял на себя ответственность за социально-экономическую деятельность правительства Н.АЗАРОВА, можно констатировать, что, говоря «правительство АЗАРОВА», мы понимаем – «правительство Президента ЯНУКОВИЧА. То есть это система ответственности одного целого: Президента и правительства», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Говоря об инициативах оппозиции относительно отставки правительства, он напомнил, что еще в октябре 2010 года фракция БЮТ инициировала отставку правительства в связи с его несостоятельностью обеспечивать улучшение жизни людей и защиту национальных экономических интересов Украины. Кроме того, вице-спикер напомнил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, по меньшей мере, четыре раза жестко критиковал профессиональный уровень деятельности правительства в целом и конкретных министров в частности, но, кроме отдельных незначительных кадровых изменений, не шел на отставку правительства в целом.

Учитывая это, Н.ТОМЕНКО считает, что оппозиция не должна заниматься «черновой политической работой» для Администрации Президента, собирая подписи об отставке правительства. «Правительство Н.АЗАРОВА давно «отставлено» с точки зрения невосприятия его деятельности оппозицией и абсолютным большинством граждан Украины. Теперь дело за Президентом: либо он и дальше будет нести ответственность за деятельность правительства, либо воспользуется конституционными полномочиями и отправит его в отставку», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ инициировала сбор 150 подписей депутатов для рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров Украины.