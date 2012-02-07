В Риме поддерживают выдвижение Тимошенко на Нобелевскую премию

Международная организация Альянс демократов, объединяющая партии и международные организации, которые исповедуют и защищают принципы демократии, поддерживает выдвижение кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО на получение Нобелевской премии мира.

Ю.ТИМОШЕНКО «борется за фундаментальные демократические принципы и является символом смелой борьбы против всех форм авторитаризма в мире», отмечается в пресс-релизе на официальном сайте Альянса демократов.

«Несмотря на физические и моральные страдания, Ю.ТИМОШЕНКО продолжает противостоять тоталитарному режиму Виктора ЯНУКОВИЧА», - отмечают в организации.

По мнению Альянса демократов, награждение Ю.ТИМОШЕНКО Нобелевской премией мира в 2012 году станет вкладом в демократизацию Украины, а также стимулирует другие переходные страны, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Альянс демократов призывает Украину вернуться к интеграции и сотрудничеству с ЕС.

Как известно, штаб-квартира Альянса находится в Риме (Италия).