Попов поручил готовиться к вероятному паводку

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил коммунальным службам столицы подготовиться к вероятному паводку, ввиду рекордного количества снега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Прежде всего мы должны прочистить все стоки и водоотводные системы города, ведь если талой воде не куда будет стекать, то наши улицы превратятся в притоки Днепра. Мы не можем такого допустить. В этом году погода устроит нам еще не одно испытание, и мы должны быть к ним готовы», – сказал А.ПОПОВ во время заседания штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.

Также глава КГГА поручил вывезти снег с придомовых территорий, прежде всего подальше от тех жилых домов, которые размещены в низинах. Это позволит избежать затопления подвалов талой водой.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра, начиная с 14 февраля, в столице значительно потеплеет. Уже через две недели начнет таять снег