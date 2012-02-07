Оппозиция определилась с кандидатурой на место Карпачевой

Оппозиционные партии, входящие в Комитет сопротивления диктатуре, выдвигают на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека правозащитника Евгения ЗАХАРОВА.

Об этом сегодня журналистам сообщил лидер «Фронта Змін», народный депутат от фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

«Объединенная оппозиция обсуждала этот вопрос, и мы приняли решение, что хотим выдвинуть кандидатом в омбудсманы известного правозащитника Е.ЗАХАРОВА», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, оппозиционные партии, которые представлены в ВР, хотят провести встречу с Е.ЗАХАРОВЫМ. «Это достойный человек, который действительно может защитить права человека», - сказал он.