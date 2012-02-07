Тейшейра: Лидеры ЕС не видят смысла во встречах с Януковичем

Лидеры Европейского Союза не видят смысла во встречах с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ из-за политических процессов.

Об этом председатель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявил в интервью "ЛИГАБизнесИнформ".

Отвечая на опрос о том, что, несмотря на усилия главы украинского МИД Константина ГРИЩЕНКО и главы Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА, никто из руководителей ЕС не встретился (в Давосе - УНИАН) с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил: «Я бы мог объяснить это тем, что за последние годы было достаточное количество встреч ЯНУКОВИЧА с руководителями ЕС и стран-членов ЕС на высшем уровне. Но именно в 2011 году мы увидели, что все призывы и просьбы к Президенту ЯНУКОВИЧУ - не продолжать движение по сегодняшнему пути, не использовать правосудие в политических целях для устранения политических конкурентов, не были услышаны. Поэтому, когда ты приходишь к заключению, что диалог не приносит плодов, и признаков улучшения ситуации в Украине не наблюдаются, какой в нем остается смысл?».

В то же время глава Представительства ЕС отметил, что лидеры Евросоюза и стран-членов ЕС ожидают от украинского руководства четких сигналов «о развороте в противоположном направлении постыдных процессов, которые Украина демонстрировала миру», в частности это касается дел экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, бывшего главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО и других.

«Не мне решать, когда лидеры ЕС сочтут необходимыми встречи. Я знаю, что есть большое разочарование после интенсивного диалога и попыток развернуть вспять начавшиеся в стране процессы. Если говорить о Давосе, то, если мне не изменяет память, глава МИД Швеции Карл БИЛДТ заявил о том, что ключ к подписанию соглашения находится в камере госпожи ТИМОШЕНКО. Швеция - страна-член ЕС и тоже большой друг Украины. Одна из инициаторов программы Восточного партнерства, определяющая Украину и весь регион в качестве приоритетного направления внешней политики. Мне кажется, что министр БИЛДТ ясно показал настроение шведской власти», - подчеркнул Ж.ТЕЙШЕЙРА.

«И наша с вами задача - демонстрировать подобные позиции, чтобы Президент ЯНУКОВИЧ понял, насколько серьезно имидж Украины в Европе и мире (ведь США и Канада также выражают подобные взгляды) пострадал из-за названных событий. И к каким серьезным последствиям это приведет», - отметил он.