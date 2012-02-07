У Путина говорят, что отказ от ЕАС станет для Януковича началом конца

Отказ Украины от вступления в Евразийский союз станет началом конца Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов.

Об этом идет речь в одном из сигнальных экземпляров агитационной брошюры "101 вопрос начальнику штаба", подготовленной избирательным штабом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира ПУТИНА и российской "Литературной газетой", пишет издание «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 от 7 февраля с.г.).

Как отмечает газета, о своем общении с В.ПУТИНЫМ в брошюре рассказывает начальник его штаба, режиссер Станислав ГОВОРУХИН. Агитационный материал выдержан в манере газетного интервью и подчеркнуто неформальном стиле.

Так, избирательный штаб В.ПУТИНА считает "передачу Крыма в 1954 году, а затем его нынешнее пребывание в составе Украины яркой исторической несправедливостью по отношению к России и русскому народу".

В то же время С.ГОВОРУХИН отмечает, что "возможность возвращения Крыма и Севастополя мирным, а тем более военным путем в наше время невозможна в принципе" и самым лучшим вариантом отношения Москвы к Киеву является "сделать все, чтобы Украина сохранилась в едином экономическом, религиозном, культурно-историческом пространстве с Россией".

Более жестко глава штаба высказывается о Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ. Напоминая, что Россия предложила Украине "строить полноценное будущее вместе в Евразийском союзе", и отмечая, что "Запад не собирается пускать Украину в Европейский союз", весь груз ответственности за реализацию этого плана С.ГОВОРУХИН возлагает именно на Президента Украины.

"У меня нет окончательного ответа на вопрос, что выберет ЯНУКОВИЧ, зато я точно знаю, что, вопреки всем иллюзиям нынешней украинской власти, отказ от предложения России станет для ЯНУКОВИЧА и его Партии регионов началом конца. И очень велика вероятность того, что в результате их провала политический маятник на Украине вновь качнется в сторону более радикальных антирусских сил", — считает С.ГОВОРУХИН.