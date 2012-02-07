Янукович требует прекратить давление на бизнес

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что правительство нередко, предлагая изменения в Налоговый кодекс, лоббирует «узкие интересы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на открытии десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что продолжается практика постоянного внесения изменений в Налоговый кодекс. По его словам, правительство наряду с изменениями, направленными на совершенствование отдельных норм Налогового кодекса, вносит предложения, в которых «прослеживается лоббирование узких интересов в части расширения налоговых льгот».

В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Налоговые правила должны быть одинаковы для всех, и на этом нужно ставить точку».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в налоговой сфере первоочередной задачей должно быть совершенствование администрирования налогов. Он считает, что должно произойти реформирование «подходов и принципов деятельности органов государственной налоговой службы, которые должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение нарушений налогового законодательства». «Требую от налоговиков и от других контролирующих органов прекратить давление на бизнес», - отметил Президент Украины.