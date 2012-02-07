Бойко: Кабмин Тимошенко официально оценил украинскую ГТС в $7 млрд

Комментируя заявление Юлии Тимошенко о том, что украинская ГТС стоит 200 миллиардов долларов, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что предыдущее правительство официально оценило украинскую ГТС в 7 миллиардов долларов, и на это есть соответствующий акт, сообщает спецпроект «5-го канала» «Энергонадзор».

«Вы знаете, я могу только привести пример: когда работало предыдущее правительство с премьером, о котором вы сказали, то мы имеем оценку ГТС, которую проводило предыдущее правительство, они оценили ее аж в 7 миллиардов. Я не знаю, что там говорит сегодня руководитель в прошлом того правительства, но официальная оценка, которая была при предыдущем правительстве, у нас документы эти есть, - это было 7 миллиардов. Конечно, мы не согласны с этой оценкой. И мы будем иметь данные после того, как международная компания, которая имеет опыт, сделает все процедуры по оценке. И акт у нас есть, мы можем показать. Но это не значит, что мы согласны с этой оценкой», - заявил Бойко.