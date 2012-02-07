Луценко уже допрашивают
09:46, 07 февраля 2012Политика
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Вопросы задает сторона обвинения
Печерский районный суд Киева продолжил допрос экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, начатый вчера
Первыми вопросы задают представители стороны обвинения.
Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.
Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.
По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышения власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.
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