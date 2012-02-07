Интеллигенция видит Наливайченко кандидатом в ВР от Тернопольщины

Интеллигенция Тернопольской области предлагает Комитету сопротивления диктатуре выдвинуть экс-главу СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО единым кандидатом в народные депутаты от оппозиции по Бережанскому избирательному округу.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении интеллигенции Тернопольской области к Комитету сопротивления диктатуре и украинской патриотической общественности.

«Призываем Комитет сопротивления диктатуре определиться и утвердить Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО единым кандидатом от оппозиции по Бережанскому избирательному округу в Тернопольской области. Мы должны перестать бороться друг против друга и сообща работать на нашу победу на благо Украины», - говорится в документе.

Кроме того, представители интеллигенции присоединяются к обращениям общественных организаций и политических партий, которые выразили свою поддержку В.НАЛИВАЙЧЕНКО, а также к резолюции вече «Защитим Украину», состоявшемся в Бережанах 29 января 2012 года. В частности, в резолюции говорится о необходимости объединения оппозиции для формирования единого избирательного списка и выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах, которые определятся путем праймериз - предварительного народного голосования.

«Считаем Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО настоящим патриотом, чьи убеждения доказаны его делами. Именно он должен представлять нашу область в Верховной Раде, защищать наши интересы и национальные интересы Украины», - подчеркивают подписанты обращения.

Обращение поддержали полсотни авторитетных представителей интеллигенции Тернопольской области. В частности, поставили свои подписи под обращением Игорь ОЛЕЩУК, Ольга ЖУЛКОВСКАЯ, Михаил БАКАНЧУК, Петр ГОЛИК, Богдан ХАВАРИВСКИЙ, Богдан ТКАЧИК, Виктор УНИЯТ, Александр ВАРАКУТА.