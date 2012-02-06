Ющенко-младшему жаль отца: Я вижу, что с ним сделала политика

Сын экс-президента Виктора Ющенко Андрей не думает о политическом будущем, сообщает ТСН.

По словам Андрея, этот Новый год он отмечал не с отцом. Экс-президент вместе с большей частью семьи встречал праздник на Западной Украине, а Андрей вместе с женой Елизаветой был в Нью-Йорке.

"Мы собрались небольшой компанией и отметили в маленьком ресторане", - рассказал Андрей.

Как отметила Елизавета, они с мужем решили: это последний Новый год, который они празднуют без маленькой дочери.

На вопрос, чем сейчас занимается, сын экс-президента Андрей Ющенко рассказал, что продолжает заниматься бизнесом, который базируется на Западной Украине.

"У меня недвижимость там. Я, скажем так, сдаю ее в аренду", - отметил он.

Андрей также отметил, что желания идти в политику у него нет.

"У меня есть пример отца, я вижу, что с ним сделала политика, и честно говоря, мне жаль его. Себе и своей семье такого будущего я бы не очень хотел", - отметил Андрей.