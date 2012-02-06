Суд допрашивает водителя Луценко

На сегодняшнем заседании по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Печерский райсуд Киева перешел к стадии допроса экс-министра и его бывшего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председательствующий в процессе судья Сергей ВОВК сообщил, что суд решил первым допросить Л.ПРИСТУПЛЮКА, а затем - Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь адвокат экс-министра Игорь ФОМИН обратил внимание суда на то, что еще осталось несколько материалов, которые не были исследованы в судебном процессе.

В частности, отметил И.ФОМИН, в 48-м томе дела содержатся материалы о том, что Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено для ознакомления 47 томов. Также в 48-м томе имеются неисследованные материалы от 29 апреля 2011 года, в которых указано, что Ю.ЛУЦЕНКО и его защите установлен ограниченный срок для ознакомления с материалами.

При этом И.ФОМИН обратил внимание суда на то, что в судебном заседании было объявлено 50 томов, а не 47. Кроме того, в материалах отсутствует ходатайство и решение по нему относительно закрытия уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

Заслушав адвоката, суд перешел к допросу Л.ПРИСТУПЛЮКА.