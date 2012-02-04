Киевский губернатор: Реформы Президента не дошли на места

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК предложил министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю ПРИСЯЖНЮКУ совместно инициировать изменения к действующему законодательству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, по словам председателя облгосадминистрации, это необходимо, чтобы «на селе работали такие хозяева, которые болеют не только за свой урожай, но и за представителей сельской общины, в конечном итоге за само село».

В частности, А.ПРИСЯЖНЮК сказал, что на днях провел выездной прием в Броварском районе и накануне побывал в Рокитнянском районе, и что после общения с людьми сделал вывод: «Реформы Президента не дошли на места. Председатели сельских и поселковых советов даже не знают суть этих преобразований», - подчеркнул он.

Председатель ОГА подчеркнул, что, несмотря на то, что в Броварском районе привлеченные инвестиции на одного человека составляют 9 тыс. дол., крестьяне не ощущают улучшения жизни.

«Нет работы, новые рабочие места не создаются, большое количество земли не обрабатывается. Фермеры обманывают пайщиков, своевременно не рассчитываются или «платят натурой». Люди обращаются с типичной просьбой: найдите нам порядочного фермера, который бы платил хотя бы 3-5 процентов, финансировал социальные программы, заботился о благоустройстве села и тому подобное», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Он заметил, что власть и община должны работать вместе, и что как и обещал, будет осуществлять выездные приемы граждан: «Поскольку считаю, что непосредственно на местах люди правдиво расскажут о наболевшем, поделятся своим виденьем решения тех или иных проблем», - добавил А.ПРИСЯЖНЮК.