Янукович: евроинтеграции препятствует лишь вопрос Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что единственным препятствием на пути евроинтеграции Украины является «вопрос экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении на бизнес-ланче, организованном в рамках 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что власть не на словах, а на деле прилагает все усилия для продвижения Украины в Евросоюз. Он отметил, что ни одна предыдущая власть не сделала больше для евроинтеграции государства, чем нынешняя.

«У меня есть все моральные основания сказать, что все, что мы делаем сейчас, является эффективной работой, и единственным препятствием на этом пути у нас встал вопрос экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что выступает за отделение «вопроса Ю.ТИМОШЕНКО» от вопроса евроинтеграции Украины. Он сказал, что сегодня между оппозицией и властной коалицией фактически нет разногласий в вопросе интеграции Украины в ЕС.

«В Украине сложилась политическая ситуация такая, что сегодня и власть, и оппозиция являются сторонниками продолжения евроинтеграции. Есть только, как говорят, политическая суматоха, такая, как и в каждой стране во время политической борьбы. А в какую сторону двигаться – разногласий нет», - сказал Президент Украины.