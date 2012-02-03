Янукович представил нового главу СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил руководящему составу Службы безопасности Украины нового председателя СБУ Игоря КАЛИНИНА.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал вновь назначенному руководителю ведомства плодотворной работы на защиту Украины и ее граждан.

Президент также поблагодарил Владимира РОКИТСКОГ0 за работу и высокий профессиональный уровень, продемонстрированный им во время выполнения обязанностей председателя СБУ.