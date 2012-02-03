Из-за мороза Грищенко не смог вылететь в ФРГ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не смог вылететь в ФРГ из-за отмены рейса авиакомпании «Люфтганза» в связи с сильным морозом.

Об этом К.ГРИЩЕНКО сообщил на своей странице в Twitter.

«Люфтганза» из-за мороза отменила утренний рейс в Мюнхен, а я из-за этого вынужден был отменить важные встречи в столице Баварии. Бывает и такое», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, 3-4 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в ФРГ, где примет участие в 48-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Мюнхенская конференция является известным представительским форумом, который ежегодно собирает глав государств и руководителей правительств, парламентариев, известных политиков, научных работников и экспертов для обсуждения насущных международных проблем в военно-политической сфере и сфере безопасности.

Среди тем нынешней конференции - укрепление энергобезопасности, преодоление мирового финансово-экономического кризиса.