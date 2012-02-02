Депутат: бизнес может не выжить, если не остановится каток репрессий

«Мы поднимем людей на массовые акции протеста, если власть не прислушается к требованию предпринимателей внести изменения в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы и не прекратит произвол со стороны чиновников». Об этом заявила журналистам лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя презентацию всеукраинского проекта «Защитить каждого».

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «если предложенные нами изменения к Налоговому кодексу относительно упрощенной системы не будут приняты - безусловно, мы соберем активистов и поднимем людей на массовые акции протеста. Мы не можем быть безразличными, поскольку понимаем - многие предприниматели могут не выжить, если не остановится каток экономических репрессий. Мы будем использовать все возможные средства, что не противоречат Конституции, для защиты своих прав и защиты экономики».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также сообщила, что поддержку предпринимателям окажет группа народных депутатов, задача которых - оперативное реагирование на жалобы о незаконных действиях должностных лиц и направление депутатских обращений в соответствующие органы. «Ни один факт нарушений должностного лица, маленького или большого, не должен быть похоронен на месте преступления», - подчеркнула лидер УСДП.

Напомним, 1 февраля Н.КОРОЛЕВСКАЯ презентовала всеукраинский проект «Защитить каждого», цель которого - защита экономических прав и свобод предпринимателей от произвола чиновников. Проект содержит сайт «Власть – под контроль», который станет главным веб-ресурсом по фиксации и расследованию нарушений органов власти и должностных лиц. Кроме этого, на сайте будет отображена полная картина нарушений со стороны должностных лиц разных уровней и информация о рейдерских захватах. Также в рамках проекта во всех регионах страны для предпринимателей заработают консультационные пункты, будут распространяться информационные брошюры «Искусство самообороны» и другие материалы. Акция проводится при участии Гражданского движения «Вперед!».