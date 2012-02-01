Янукович создал группу для выполения резолюции ПАСЕ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал рабочую группу, которая должна работать над воплощением рекомендаций, изложенных в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 января, относительно выполнения Украиной ее обязательств перед СЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом проинформировал глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

«Президент требует построить работу таким образом, чтобы к следующему заседанию Ассамблеи, где будет слушаться отчет Мониторингового комитета ПАСЕ, максимальное количество замечаний, изложенных в резолюции, было снято», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, глава государства ожидает от рабочей группы разработки решений, которые обеспечат своевременное выполнение Украиной ее обязательств перед Советом Европы.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

Ассамблея, в частности, призвала Украину немедленно провести конституционную реформу с учетом выводов Венецианской комиссии, а также выразила обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Кроме того, в документе ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных бывших высших должностных лиц Украины: экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Также ПАСЕ выступила за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

ПАСЕ не исключила применения санкций против Украины за невыполнение ее требований.