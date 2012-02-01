Луценко отказался от «диетических» сала с килькой

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отказался от диетического питания в Киевском СИЗО и употребляет продукты питания, которые ему передают родные.

Об этом говорится в сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины, размещенном на сайте ведомства.

В частности, как отмечают в ГПтС, последний осмотр Ю.ЛУЦЕНКО специалистами Минздрава Украины состоялся 20 января, по результатам которого врачами были даны рекомендации по дальнейшему медикаментозному лечению и режиму питания. Медицинская часть Киевского СИЗО имеет все необходимые медпрепараты для проведения лечения больного в полном объеме, заверили в ГПтС.

«В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО отказался от диетического питания в Киевском СИЗО (о чем подал руководству СИЗО письменное заявление) и употребляет продукты питания, которые ему передают родные, что не запрещается действующим законодательством», - отмечается в сообщении.

При этом в ГПтС информируют, что сейчас состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медперсоналом Киевского СИЗО оценивается как удовлетворительное. «Он постоянно находится под динамическим присмотром медперсонала учреждения», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на протяжении января Луценко дважды заявлял, что тюремщики выдали ему «диетический» паек для лечения панкреатита, в который входит сало, хлеб и консервы "Килька".