Интерпол просят не искать Авакова

Две оппозиционные фракции в украинском парламенте - «БЮТ-«Батьківщина» и «Наша Украина - Народная Самооборона» обратились к Интерполу с просьбой “отказать правоохранительным органам Украины в организации розыска и задержания Авакова Арсена Борисовича, 1964 г.р., как лица, относительно которого осуществляется политическое преследование”.

В размещенном на сайте “Батькивщины” письме к Генеральному Секретариату Международной организации криминальной полиции «Интерпол» в частности утверждается, что “политическая мотивированность уголовноего преследования украинской властью Арсена Авакова и других прежних высокопоставленных должностных лиц — представителей оппозиции является общепризнанным в мире фактом”, а у авторов письма есть полная уверенность в полном отсутствии состава и события совершения преступления: “для нас является вполне очевидным, что начатое украинской властью уголовное преследование Арсена Авакова является не борьбой с преступностью, а попыткой с помощью правоохранительной системы отстранить от общественной и политической деятельности известного оппозиционного политика”.

Также две оппозиционных фракции ВР ссылаются на то, что “Арсена Авакова, как и Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и многих других оппозиционных лидеров, обвиняют по печально известной статье 365 Уголовного Кодекса Украины — превышение власти и служебных полномочий. Эта неконкретная статья КУ Украины была унаследована из законодательства прежнего СССР. Она дает возможность оценивать сугубо политические решения через призму криминального процесса и используется нынешней украинской властью для осуществления репрессий против политических оппонентов путем выборочного криминального преследования”.

Как сообщал УНИАН, 31 января 2012 года Арсена Авакова — руководителя Харьковской областной партийной организации ВО «Батькивщина», прежнего главу Харьковской областной государственной администрации (2005-2010 гг.) объявили в международный розыск.