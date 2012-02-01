Луценко считает Кличко единственным реальным кандидатом

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает лидера партии «УДАР», депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО единственным реальным кандидатом на должность мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил вчера журналистам во время судебного заседания по его делу через своих адвокатов.

«Виталий КЛИЧКО - единственная реальная кандидатура на должность Киевского городского председателя. Его поддержка оппозиционными партиями - тест на здравый смысл и проверка выздоровления от болезней «мелкогетманщины» периода прошлых провальных выборов в Киеве», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что с другой стороны и объединенной в Комитете сопротивления диктатуре оппозиции, и «УДАРу» уже давно пора переходить от межпартийных консультаций и заявлений и идти непосредственно к избирателям.