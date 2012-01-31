Янукович думает со всеми претензиями СЕ разобраться до конца года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Украина выполнит государственные обязательства перед Советом Европы до конца 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам в Кировограде.

«Все, что касается изменений к законам, связанным с нашими обязательствами перед Советом Европы, мы их решим, я считаю, в 2012 году», - заявил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для Украины решения ПАСЕ не новы.

«Большинство из тех замечаний, которые мы имеем, связаны с вопросами вступления в Совет Европы, теми обязательствами, которые брала на себя Украина. Мы создали специальный комитет при Президенте Украины, который уже год занимается этими вопросами. Есть программа, по которой мы движемся вперед, и есть позитив. Если вы читали решение Парламентской Ассамблеи, там отмечен и позитив, и негатив», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, в Украине остается пакет вопросов, связанных с изменениями к Конституции.

«Многое будет зависеть от того, как пройдут выборы в Верховную Раду 2012 года. Если депутаты найдут такую политическую волю, и две трети объединятся, то нам удастся провести конституционную реформу. А она связана с правами человека, с изменениями судебной системы, в том числе Уголовно-процессуального кодекса. В части Конституции вопросы являются открытыми и непростыми. Наши коллеги в ПАСЕ это понимают. Мы будем над ними работать, мы от них не отказываемся», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.