Эксперт успокаивает, что Россия не рискнет судиться с Украиной

Российская сторона не рискнет подать иск в Стокгольмский арбитражный суд, даже если Украина резко сократит объемы закупок российского газа.

Такое мнение сегодня, 31 января, в ходе круглого стола на тему «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?», организованного Институтом Горшенина, высказал народный депутат Украины (Блок Литвина) Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его мнению, в случае подачи иска к Украине, Россия с большой вероятностью проиграет это дело в Стокгольмском арбитраже. «Любой, политически незаангажированный, юрист будет в состоянии составить встречный украинский иск, в котором основным аргументом будет тот факт, что Украина покупает российский газ по самой высокой цене в Европе, кто бы что нам на ток-шоу не рассказывал. Когда им («Газпрому» - УНИАН) выгодно они говорят, что Украина покупает газ по 416 долл. за 1 тыс. куб. м., но при этом забывают упомянуть о том, что это цена со скидкой, предусмотренной Харьковскими соглашениями 2010 года, тогда как без этой скидки Украина покупала бы газ по 516 долл. за 1 тыс. куб. м. Это наивысшая цена в Европе на российский газ, для страны, которая находится ближе всего к России», - отметил народный депутат.

В этой связи, по его мнению, снижение объемов закупок российского газа остается для Украины очень весомым аргументом на переговорах с РФ о цене газа. «Газпром» крайне не заинтересован в снижении объемов закупки газа, так как это приведет к снижению его доходов», - добавил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2011 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

11 января глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После этого «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.

Вместе с тем, 12 января «Газпром» заявил, что Украина не ставила вопрос об изменении контрактного объема поставок газа на 2012 год.