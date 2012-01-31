Оппозиция отказывается переписывать Конституцию «под Януковича»

Участники Комитета сопротивления диктатуре (КСД) отказываются принимать участие в работе Конституционной ассамблеи, созданной указом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и требуют немедленного освобождения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии «Батьківщина» заявлении КСД, принятом на заседании Комитета.

«Виктор ЯНУКОВИЧ, который должен был бы быть гарантом Конституции, за два года своего провального президентства, напротив, изнасиловал Основной Закон, приспособив его к собственным потребностям. Пребывание ЯНУКОВИЧА при власти началось с государственного переворота, когда вопреки Конституции из так называемых тушек была сформирована провластная коалиция в парламенте, а затем так же незаконно изменена и сама Конституция. Но и этого текста ЯНУКОВИЧ не придерживается, потому что его режим правит не согласно писаной конституции, а по «понятиям» уголовно-мафиозного мира», - отмечается в заявлении.

«Следовательно, Комитет сопротивления диктатуре не доверяет заявлениям Президента о его якобы готовности принять прозрачные, согласованные с обществом решения относительно изменений в Основной Закон. Образованный ЯНУКОВИЧЕМ орган является очковтирательством и попыткой выдать за Конституционную ассамблею совещательную группу при Президенте Украины. В КСД осознают, что ЯНУКОВИЧ уже сегодня стремится подстраховаться и переписать Конституцию так, чтобы любой ценой остаться у власти», - заявили в КСД.

В Комитете требуют немедленного выполнения резолюции ПАСЕ и освобождения Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других политзаключенных.

«Комитет сопротивления диктатуре заявляет, что не позволит ЯНУКОВИЧУ использовать участие оппозиционных партий в работе Конституционной ассамблеи как ширму для прикрытия антидемократических и авторитарных изменений к Основному Закону», - отмечает КСД.

Как сообщал УНИАН, 25 января Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Вопросы формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

Данным указом одобрена “подготовленная на основе наработок научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи и рекомендаций Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Концепция формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

В соответствии с указом, до 16 апреля 2012 года должны быть поданы предложения относительно кандидатур к персональному составу Конституционной ассамблеи.

Среди основных задач Конституционной ассамблеи есть, в частности, подготовка на основе Концепции внесения изменений в Конституцию Украины законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию и его предварительное одобрение; организация общественного, а также профессионального, в том числе при участии международных экспертов, в частности, Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), обсуждение законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию Украины.

В соответствии с указом, Конституционная ассамблея создается в составе 100 человек из числа граждан Украины, “имеющих соответствующую профессиональную подготовку и опыт работы в сфере создания государства и правоведения, имеют авторитет в обществе и, как правило, не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и включаются в состав Конституционной ассамблеи по согласию”, а члены Конституционной ассамблеи работают на общественных началах.

Кроме того, каждая фракция и группа в парламенте может предложить по одной кандидатуре, а также по одной кандидатуре могут предложить ряд политических партий, принимавших участие в последних выборах Президента Украины, местных выборах, – в случае, если кандидаты от этих партий (кандидаты, включенные в избирательные списки всех местных организаций этих партий) получили поддержку свыше 100 тыс. голосов избирателей. В Концепции указаны партии: «Фронт Змін», «Сильная Украина», Всеукраинское объединение «Свобода», партия «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко», Социалистическая партия Украины, «Единый центр» и ряд общественных организаций.