В квартире Авакова проводят обыск

В квартире экс-губернатора Харьковской области Арсена АВАКОВА проводят обыск.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь А.АВАКОВА Наталия СТАТИВКО.

По ее словам, сегодня утром квартиру А.АВАКОВА в доме по улице Дружбы Народов, 279, в которой экс-губернатор не проживает около двух лет, заблокировали двое бойцов спецподразделения «Сокол», в квартиру также вошли трое людей в штатском.

Н.СТАТИВКО отметила, что люди не представились и никоим образом не комментируют цель своего прибытия и действий, которые они совершают. Кроме этого, по ее словам, в квартиру не впустили ни адвокатов, ни журналистов.

«Не пустили даже адвокатов, делают обыск без хозяев и адвокатов», - возмутилась она.

Н.СТАТИВКО предположила, что обыск в квартире А.АВАКОВА проходит в рамках возбужденного против экс-губернатора уголовного дела «за превышение служебных полномочий и власти, повлекших тяжкие последствия».

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области УНИАН направили за комментариями в прокуратуру Харьковской области. Однако пресс-служба прокуратуры Харьковской области сейчас не комментирует происшествие.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА по ч.3 статьи 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжкие последствия). По словам начальника управления прокуратуры Александра БАБИКОВА, санкция ч.3 статьи 365, по которой возбуждено уголовное дело против А.АВАКОВА, предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

По результатам проверки прокуратурой области 11 января 2012 г. было возбуждено уголовное дело в отношении бывших служебных лиц Харьковской облгосадминистрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области по факту незаконного отчуждения на протяжении 2009 г. земель государственной собственности путем злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и по факту служебного подлога по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 статьи 364, ч.2 статьи 366 УКУ. По информации начальника Главного юридического управления ХОГА Константина ПРОКОПЬЕВА, из-за незаконных действий служебных лиц Харьковской облгосадминистрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области в 2009 г. было незаконно изменено целевое назначение земель государственной собственности сельскохозяйственного назначения (пашня) общей площадью почти 55 гектаров стоимостью более 5,5 млн. грн. Государственные акты, на основании которых одно из обществ с ограниченной ответственностью приобрело право собственности на земельные участки с незаконно измененным целевым назначением, подписаны лично бывшим председателем Харьковской облгосадминистрации Арсеном АВАКОВЫМ.