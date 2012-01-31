Тимошенко будут судить в Харькове

Следователи Службы безопасности Украины получили указание как можно скорее ознакомить защиту экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с материалами уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Харькове сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Сегодня в очередной раз приходили следователи, которые сказали, что у них есть указание быстро закончить ознакомление с материалами дела для того, чтобы передать это дело на рассмотрение одного из судов в Харькове», - сказал С.ВЛАСЕНКО. Он допустил, что соответствующее указание поступило от высшего руководства государства.

«В Давосе ЯНУКОВИЧ на вопрос украинских журналистов сказал, что дело ЕЭСУ быстро будет передано в суд. Следователи выполняют прямые публичные заявления ЯНУКОВИЧА», - сказал защитник.

По словам С.ВЛАСЕНКО, следователи не установили конкретные сроки, однако настояли на ускорении процесса ознакомления с материалами дела.

Он отметил, что с завтрашнего дня он будет находиться в командировке, а поэтому поручил своим помощникам копировать материалы уголовного дела для ознакомления с ними.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО ознакомилась с половиной одного тома уголовного дела. Он подчеркнул, что сейчас невозможно точно определить, сколько будет нужно времени для ознакомления со всеми материалами уголовного дела о деятельности ЕЭСУ. «Это можно сказать, лишь знакомясь с материалами дела», - сказал С.ВЛАСЕНКО.