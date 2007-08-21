Янукович и Путин встречались сегодня трижды

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил однодневный визит в Российскую Федерацию и вернулся в Киев.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ посетил подмосковный город Жуковский, где на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» состоялась его встреча с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и первым вице-премьер-министром РФ Сергеем ИВАНОВЫМ.

Как передает корреспондент, сегодня В.ЯНУКОВИЧ и В.ПУТИН встречались трижды. Короткий разговор премьер-министра Украины и Президента России состоялся утром после открытия салона. Затем В.ПУТИН в сопровождении В.ЯНУКОВИЧА и главы правления Государственного авиастроительного концерна «Авиация Украины» Олега ШЕВЧЕНКО посетил экспозицию концерна, а после полудня состоялась часовая встреча В.ЯНУКОВИЧА и В.ПУТИНА, во время которой они обсудили вопросы самолетостроения и двустороннего экономического сотрудничества.

Изначально планировалось, что эта встреча продлится 30 минут.