Ющенко недоволен Шуфричем: тот потерял время

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недостаточными действия ответственных должностных лиц правительства по ликвидации лесного пожара в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

По мнению Президента, хоть и было много сделано, но недостаточно, и было потеряно главное – время. Из-за этого по состоянию на середину вторника сгорело уже 2600 га леса. Общая оценка ущерба от пожара - 6 млн. грн., и государство уже потратило на тушение почти полмиллиона гривен.

В то же время В.ЮЩЕНКО не стал комментировать причины пожара, потому что, по его словам, он еще не видел справки СБУ и МВД. Но Президент не исключает присутствия человеческого фактора.