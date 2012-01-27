МЧС будет рекомендовать остановить работу школ и детсадов

Министерство чрезвычайных ситуаций пока не собирается объявлять чрезвычайную ситуацию в Украине в связи с сильными морозами, но после снижения температуры до 20 градусов рекомендует приостановить работу школ и детских садов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины Василий КВАШУК.

“Все остальные хозяйственные объекты должны работать”, – отметил он.

В.КВАШУК заметил, что управление МЧС открыло в городах 100 пунктов обогрева для бездомных и малообеспеченных, а до конца дня по Украине планируется установить еще около 600 таких пунктов.

Он также сообщил, что в МЧС создана группировка сил в количестве 15 тысяч человек, собрано более 500 единиц техники, которая круглосуточно работает с целью предоставления помощи органам власти, в первую очередь аварийно-коммунальным бригадам во время ликвидаций прорывов на сетях водоснабжения, газоснабжения и тому подобное.

В то же время, отметил В.КВАШУК, со снижением температуры возрастает опасность аварий на теплосетях. “Для наших сетей, которые морально устарели, имеют исчерпанный срок эксплуатации, и более 50% теплосетей находятся в аварийном состоянии, - для них это очень серьезное испытание”, – констатировал он.

В.КВАШУК спрогнозировал, что из-за перемерзания сетей и аварий от тепла могут быть отключены целые улицы, микрорайоны и населенные пункты.

В.КВАШУК также сообщил, что 27 января в акватории Черного и Азовского морей будут наблюдаться сложные погодные условия с усилением ветра. В Черном море высота волн будет достигать 5 метров, в Азовском – до двух. Также, по его словам, изменится уровень воды на побережьях морей и осложнится ледовая обстановка, что повлечет обледенение судов.