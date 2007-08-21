Эксперты не верят, что Янукович поехал в Москву ради самолетов

Директор международных программ Центра имени Разумкова Валерий Чалый считает, что авиасалон – лишь формальный предлог для визита украинского премьера. На самом же деле, по мнению эксперта, Виктор Янукович искал встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В условиях, когда было перенесено заседание межгосударственной комиссии Ющенко – Путин, визит премьера вряд ли приведет к радикальным изменениям в ситуации. Я могу предположить, что, скорее, Янукович ищет сегодня встречи с президентом России», – сказал Валерий Чалый.

Так же не верит в то, что участие в открытии авиасалона являются основной целью визита Виктора Януковича в Москву, эксперт Группы студий стратегии и безопасности Сергей Герасимчук, ведь украинские самолеты, по его словам, представлены там в незначительной степени.

Сергей Герасимчук видит в визите политические причины, а именно: «Прежде всего – это желание Януковича в который раз проконсультироваться со своими московскими коллегами относительно ситуации в Украине и возможных выборов. Причина вторая, как по мне: Янукович своей поездкой якобы оказывает поддержку российскому президенту и демонстрирует, что Украина готова идти в фарватере политики России. Ну и кроме того, таким способом Янукович удовлетворяет потребность Кремля, чтобы маркировать Украину в глазах Запада как государство, которое достаточно умеренно относится к вступлению в евроатлантические структуры и в большей степени сейчас интенсифицирует свои связи с пророссийскими структурами».

Российская сторона после выборов проявит свою энергетическую стратегию и отношение к Украине

Что же касается энергетических вопросов, то эксперт Совета по энергетической политике Елена Витер считает, что их будут действительно обсуждать, но, по ее мнению, в тесной связи с вопросами политическими.

«По моему мнению, Виктор Янукович сделает попытку договориться с российской стороной как минимум использовать в избирательной кампании лозунг о том, что в случае его победы цены на газ подниматься не будут. Вместе с тем я думаю, что серьезных разговоров на тему энергетики и реальной цены на газ на 2008 год пока еще не будет, поскольку российская сторона ожидает результатов выборов, и только после конца сентября будет выстраивать свою стратегию и отношение к Украине» –сказала эксперт Совета по энергетической политике Елена Витер.

На «после выборов», между тем, отложена и встреча президентов Ющенко и Путина.

Радио «Свобода»