Луценко заявил об «истязании судей женского пола»

Печерский районный суд города Киева объявил перерыв в заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО до 9 часов 10 минут 27 января.

Как передает корреспондент УНИАН, судьи четыре часа зачитывали протоколы досудебного допроса свидетелей по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

После этого председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК спросил у сторон-участниц процесса, согласны ли они, если в судебном заседании будет объявлен перерыв.

В ответ на это Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Думаю, что следующее зачитывание переходит в стадию истязания судей женского пола, в частности (в составе судебной коллегии, кроме председателя С.ВОВКА, присутствуют судьи Анна МЕТУШЕВСКАЯ и Оксана ЦАРЕВИЧ - УНИАН)».

С 14.00 до 18.00 в суде оглашены протоколы допросов 22 свидетелей, всего в течение последних двух заседаний – 43, таким образом общее количество заслушанных в суде показаний свидетелей достигло 130.

Следует отметить, что в конце заседания Ю.ЛУЦЕНКО также сказал, что следует допросить еще двух свидетелей из списка стороны обвинения – МЕЛЬНИКА и МАРЕЦКОГО, поскольку, по словам подсудимого, благодаря «разумным действиям» прокуратуры они дважды внесены в список.