У Ющенко считают, что ”экспресс-метод” Тимошенко - опасный

Избирательный блок “Наша Украина – Народная Самооборона” выступает за разработку новой редакции Конституции и вынесение ее на широкое всенародное обсуждение, считая это актуальным заданиям для объединенной демократической силы. Об этом сегодня сайту RAZOMзаявил руководитель штаба Блока Виктор Балога.

Руководитель Секретариата Президента считает, что изменения к Основному Закону следует прорабатывать на основе глубокого анализа отечественной практики, лучших образцов мирового конституционного права. “Еще не сделаны все выводы из нашего недавнего прошлого, в условиях развернутой избирательной кампании некоторые подводные камни во властно-политических конфигурациях могут остаться незамеченными. Экспресс-метод подготовки новой редакции самого главного документа страны может обернуться серьезными ошибками”, - предостерегает руководитель штаба.

Как указал Балога, большого уважения заслуживает робота, которую провел БЮТ по организации конституционного референдума. “Мы получили наглядное подтверждение, что изменения в Конституцию – это требование не только политических партий. В этом осознанно нуждается общество”. И выразил уверенность в том, что всенародное обсуждение проекта обновленного Основного Закона непременно состоится.

В то же время Балога считает, что проведение конституционного референдума или другого плебисцита в день внеочередных парламентских выборов лишь навредит работе над Основным Законом. “Голосование 30 сентября важно, как никогда, ведь именно с ним люди связывают надежду на качественное обновление власти. Потому дополнение выборов другим важным общегосударственным мероприятием – референдумом относительно Конституции – автоматически разделит внимание людей надвое. Для подробного изучения конституционных инициатив необходимо время - не затянутое, но достаточное”.