Американский эксперт о Тимошенко, кризисе и открытой двери

Украина не сможет стать членом Европейского Союза в ближайшее время.Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время евроатлантического форума «Украина и ЕС на пороге нового Соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия», который проходил в Киеве, глава департамента европейской безопасности исследовательского центра RAND (Вашингтон) Стивен ЛАРАБИ.

Аналитик связывает это с заключением лидера оппозиционной партии "Батькивщина", бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку такая ситуация не отвечает европейским принципам.

Также эксперт считает, что долговой кризис в Европе не будет способствовать этому, так как ЕС будет пытаться решить свои внутренние проблемы.

Кроме того, подчеркнул С.ЛАРАБИ, во многих аспектах Украина должна определиться со своей политической самоидентификацией.

«Но дверь (ЕС - УНИАН) нужно оставить открытой (для Украины - УНИАН), поскольку Украина не может стать придатком политики России», – отметил С.ЛАРАБИ.