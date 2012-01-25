Эксперт: Оппозиция не способна объединиться даже перед реальной угрозой

Украинская оппозиция не способна объединиться даже перед лицом реальной угрозы - потери последнего влияния на ситуацию в стране. Тезис о перспективах объединения оппозиции на уровне мажоритарных округов – несостоятелен, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по его словам, «сложно себе представить процесс согласования списка мажоритарщиков в рамках нынешних деклараций оппозиции. Все самые дальновидные мажоритарщики уже давно работают с округами. И если где и будут согласовывать свои кандидатуры, то точно не в центральных офисах партии. По большому счету, оппозиция должна была бы провести праймериз в каждом округе, и только по его результатам определяться с кандидатом. Но эта инициатива – путь не к объединению, а к разногласию, поэтому ожидать, что лидеры оппозиционных партий на этой пойдут, не приходится».

Скорее всего, говорит А.ГОЛОБУЦКИЙ, «мажоритарка останется наиболее проблемной зоной для оппозиции, потому как реального контроля за выборами и поведением депутатов-мажоритарщиков лидеры оппозиционных партий иметь не будут».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, также проблемным является баллотирование ряда лидеров оппозиционных партий по мажоритарным округам.

«Любой лидер оппозиционной партии (даже временный – как, например, Александр ТУРЧИНОВ) не сможет позволить себе баллотироваться кандидатом в депутаты по округу и проиграть выборы. Поэтому, вероятнее всего, под разным видом такие политики как А.ТУРЧИНОВ, Андрей КОЖЕМЯКИН, Анатолий ГРИЦЕНКО, Виталий КЛИЧКО, Николай КАТЕРИНЧУК и пр., будут уходить от баллотирования в одномандатных округах», - считает заместитель директора АМС.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2012 года политические партии, которые входят в состав Комитета сопротивления диктатуре, а также партия «УДАР», которую возглавляет Виталий КЛИЧКО, заключили Соглашение о совместных действиях Объединенной оппозиции.

В соглашении отмечается, что оппозиционные партии намерены выступать как объединенная оппозиция и совместно действовать на общенациональном и местном уровнях, согласовывать общие политические принципы и подходы на парламентских выборах 2012 года.

Соглашением также предусматривается координация действий членов окружных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей и обеспечение их эффективной работы. В соответствии с документом, базовыми требованиями для кандидатов в народные депутаты от оппозиции должны быть патриотизм, порядочность, принципиальность, профессиональность, общественный авторитет, безукоризненная репутация и пр.

Партия «УДАР Виталия Кличко» присоединилась к Соглашению о совместных действиях объединенной оппозиции с оговоркой: выдвигать кандидатов в мажоритарных округах после их предварительного отбора местными избирателями, а не по квотному принципу.