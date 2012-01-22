Тарасюк: Янукович ищет, на кого к выборам свалить все провалы

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции, экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК прогнозирует, что до парламентских выборов кадровые изменения в правительстве будут продолжаться.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью «5 каналу».

«Замена ЯРОШЕНКО на ХОРОШКОВСКОГО в правительстве, очевидно, этим не ограничится. И чем ближе к выборам, тем больше, я думаю, таких изменений произойдет», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он объяснил, что перед выборами власть должна найти чиновника, на которого можно будет возложить всю ответственность за неудовлетворительную социально-экономическую ситуацию в Украине.

«Партии власти нужно найти «козла отпущения», который бы ответил за все провалы в социально-экономической политике государства, и на которого можно свалить все», - добавил Б.ТАРАСЮК.

При этом он отметил, что кадровые изменения в правительстве существенно не повлияют на отношение Евросоюза к Украине.

«Никакие изменения в правительстве не повлияют на диалог между Украиной и Евросоюзом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент Виктор ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Федора ЯРОШЕНКО и назначил на эту должность Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который с марта 2010 года занимал должность главы СБУ.