Хорошковский о Ярошенко, коррупции и трех блоках от Януковича

Борьба с коррупцией в бюджетном финансировании – это одна из задач, которые Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил перед новоназначенным министром финансов Украины Валерием ХОРОШКОВСКИМ. Об этом сам В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил в пятницу в интервью на телеканале «Интер».



«Задачи, которые поставил Призидент: блок первых - балансировка бюджета, прежде всего; блок второй – реформы и наличие ресурса для их финансирования, а также, Министерство финансов должно стать двигателем этих реформ. Блок третий – избавиться от коррупции, прежде всего в бюджетном финансировании», -сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.



Он позитивно охарактеризовал работу министерства под руководством Федора ЯРОШЕНКО. По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, за это время удалось восстановить нормальный режим бюджетного процесса.



Большое внимание министр финансов намерен уделять борьбе с коррупцией в бюджетном финансировании.



«Нужно убрать коррупционную составляющую... она присутствует в государственных финансах, причем в значительном размере, - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ. - Правоохранительные органы, по определению, не могут быть лидерами в борьбе с коррупцией, это задача правительства. Правоохранительные органы могут бороться с отклонениями от правил, к сожалению, то, что мы на сегодня видим, оно становится правилом, то есть, условно говоря, коррупция становится условием действия».