Яценюк: сейчас в оппозиционном лагере нет никаких противоречий

20 января на заседании оппозиционных партий было принято Соглашение о совместных действиях объединенных оппозиционных сил.

Об этом заявил в интервью журналистам лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Текст соглашения будет оглашен 22 января во время празднования объединенной оппозицией Дня Соборности на Софийской площади в Киеве.

А.ЯЦЕНЮК убежден в критической необходимости того, чтобы оппозиция шла объединенным фронтом. «Такая необходимость поддержана всеми, и сейчас в оппозиционном лагере нет никаких противоречий. Потому что политикум стал понимать, что от них зависит будущее страны. Это большая ответственность и высокие надежды украинцев на перемены, которые в первую очередь ассоциируются с оппозицией», - подчеркнул он.

Все те, кто являются настоящими демократами, кто борется за судьбу Украины и украинцев, подписали это соглашение, заявил А.ЯЦЕНЮК.

«Речь не идет о существовании отдельных политиков. Мы поднялись намного выше и сказали, что от того, насколько мы едины в постановке и достижении целей, зависит судьба страны и каждого украинца», - подчеркнул лидер «Фронта Змін».

После подписания Соглашения о совместных действиях, по его убеждению, оппозиция получила кредит доверия от украинцев. «Мы должны вернуть его сторицей – и это будет означать, что выиграла страна и украинцы и что оппозиция оправдала надежду. Я и мои коллеги по оппозиции, которые реально осознают свою ответственность, не позволим повториться ошибкам прошлого», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК также напомнил, что 22 января представители объединенных оппозиционных сил отметят День Соборности Украины на Софийской площади в Киеве, где и будет оглашен текст соглашения.

«Мы заявим о единстве Украины, единстве украинского народа и единстве украинского демократического политикума. Мы пригласили на Софийскую площадь людей из всей Украины. Опыт 3 декабря (акция «Фронта Змін» «Украина против Януковича») свидетельствует, что украинцы способны бороться за свои права и свободу», - сказал он.