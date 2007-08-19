НУ-НС и БЮТ договорились о проведении досрочных выборов мэров Киева и Харькова

Блок "Наша Украина – Народная самооборона" и Блок Юлии Тимошенко берут на себя обязательство добиться проведения досрочных выборов городских председателей Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Харькова Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кировограде сообщил лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, "НУ-НС" и БЮТ на прошлой неделе в ходе обсуждения общих действий в избирательной кампании и после нее пришли к согласию о проведении досрочных выборов мэров Киева и Харькова.

«Мы берем на себя общее обязательство провести досрочные выборы мэров Киева и Харькова, которые чрезвычайно непопулярны и дискредитировали саму идею народовластия», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он добавил, что со своей стороны будет делать все, «чтобы отстранить от власти господина ЧЕРНОВЕЦКОГО, который дискредитировал звание столичного городского председателя и запустил украинскую столицу».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что список городских председателей, в отношении которых будет инициироваться переизбрание, может быть расширен, поскольку в блок из разных городов обращаются люди с сообщениями о несоответствии городских председателей или представителей местных администраций занимаемым должностям.

«Собственно, боюсь, что дело дойдет до внеочередных полноценных выборов местных органов власти», - сказал лидер блока, не исключив, что уже в начале следующего года «могут состояться досрочные выборы местного руководства, городских председателей в Киеве и других крупных центрах Украины».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что этот вопрос станет более неотложным после внесения изменений в Конституцию, которые отрегулируют определенные механизмы формирования исполнительной власти на местах.