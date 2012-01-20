Томенко: Минобразования готовит к продаже ряд областных типографий

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что Министерство образования и науки готовит продажу ряда областных типографий с целью присвоения земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

В частности, по мнению Н.ТОМЕНКО, соответствующее решение министерства "заключается прежде всего не столько в продаже коммунального имущества, сколько в присвоении земельных участков".

«Целесообразнее было бы, чтобы органы местного самоуправления при условии, если убыточны коммунальные типографии, выносили их на аукционы, тем самым пополняя казну городских бюджетов», - подчеркнул он.

По словам заместителя председателя ВР, в этом году будет приватизирована типография «Пресса Украины». Он отметил, что большинство депутатов Верховной Рады поддержали это предложение.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины осенью прошлого года не поддержала правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы по вопросам приватизации (№8723), которым предусматривалось выставить на приватизацию ряд предприятий, в частности, большое количество областных типографий и государственных издательств.

Комментируя тогда данный законопроект, Н.ТОМЕНКО назвал странной попытку приватизировать наибольшие издательские комплексы, ведь многие из них являются прибыльными.

Вице-спикер отметил, что областные типографии строились государством и обычно включают у себя большой комплекс и достаточно большое количество земли. «Вполне очевидно, что возможна оптимизация их деятельности лишь при согласии местного самоуправления и территориальных общин, а в материалах мы не видим согласования с органами местного самоуправления, а поэтому непонятно, кто будет приватизировать, за какие средства и будет ли сохранен профиль деятельности данных предприятий и т. п.», – подчеркнул он.