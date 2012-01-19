Луценко стало плохо - ему вызвали скорую

Защита экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО просит объявить перерыв в сегодняшнем заседании Печерского райсуда Киева и перенести рассмотрение дела на другой день из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством в начале судебного заседания в коллегию судей обратился адвокат экс-министра Игорь ФОМИН.

Он сообщил суду, что сегодня утром Ю.ЛУЦЕНКО стало плохо и ему была вызвана бригада скорой помощи.

Перед тем как поставить это ходатайство на обсуждение, председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК решил еще раз вызвать медиков скорой помощи в зал заседаний, чтобы те обследовали Ю.ЛУЦЕНКО и подтвердили или опровергли заявленное в ходатайстве его защиты.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что не стоит опять вызывать скорую, если врачи уже были у него и сделали ему укол.

Вместо этого суд настаивал на вызове скорой.

В заседании объявлен технический перерыв.