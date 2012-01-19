Луценко стало плохо - ему вызвали скорую
Объявлен технический перерыв
|Игорь ФОМИН
Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством в начале судебного заседания в коллегию судей обратился адвокат экс-министра Игорь ФОМИН.
Он сообщил суду, что сегодня утром Ю.ЛУЦЕНКО стало плохо и ему была вызвана бригада скорой помощи.
Перед тем как поставить это ходатайство на обсуждение, председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК решил еще раз вызвать медиков скорой помощи в зал заседаний, чтобы те обследовали Ю.ЛУЦЕНКО и подтвердили или опровергли заявленное в ходатайстве его защиты.
Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что не стоит опять вызывать скорую, если врачи уже были у него и сделали ему укол.
Вместо этого суд настаивал на вызове скорой.
В заседании объявлен технический перерыв.